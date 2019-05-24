"Дичь": Семенович потрясла грудью перед Малаховым

Нибиру
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Анна Семенович разместила в социальных сетях ролик, на котором она в костюме медсестры эротично пляшет перед Андреем Малаховым и демонстрирует ему свое выдающееся декольте.
Оказалось, что бывшая солистка группы "Блестящие" стала героиней шоу телеведущего из-за своего юмористического клипа, ради которого она перевоплотилась в толстушку. Во время эфира певица решила еще раз исполнить свой хит, но подписчики не оценили ни ее вокал, ни вызывающее поведение.
"Дичь", "У тебя всего 2 песни, и то не твои. Ты одну и тоже песню всей России поешь 2 года", "Поешь под фанеру", "Докатились", "Посмешище", "Сисятряска", "Кроме груди показать вам нечего",
– прокомментировали пользователи.
Поклонники артистки, наоборот, считают Семенович секс-символом и красавицей.
"Умная, добрая и красивая!", "Сочная бомбита", "Великолепна", "Красивая, смешная и сексуальная", "Секс-символ",
– похвалили пользователи.
Передача появится на экранах 24 мая.
Ранее в Сети обсуждались снимки сильно растолстевшей Семенович. Тогда оказалось, что это всего лишь грим для нового клипа, в котором звезда примеряет наряды из магазина для взрослых.
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