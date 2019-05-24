"Дичь": Семенович потрясла грудью перед Малаховым

Певица шокировала зрителей вызывающим поведением

Анна Семенович разместила в социальных сетях ролик, на котором она в костюме медсестры эротично пляшет перед Андреем Малаховым и демонстрирует ему свое выдающееся декольте.

Оказалось, что бывшая солистка группы "Блестящие" стала героиней шоу телеведущего из-за своего юмористического клипа, ради которого она перевоплотилась в толстушку. Во время эфира певица решила еще раз исполнить свой хит, но подписчики не оценили ни ее вокал, ни вызывающее поведение.

"Дичь", "У тебя всего 2 песни, и то не твои. Ты одну и тоже песню всей России поешь 2 года", "Поешь под фанеру", "Докатились", "Посмешище", "Сисятряска", "Кроме груди показать вам нечего",

– прокомментировали пользователи.

Поклонники артистки, наоборот, считают Семенович секс-символом и красавицей.

"Умная, добрая и красивая!", "Сочная бомбита", "Великолепна", "Красивая, смешная и сексуальная", "Секс-символ",

– похвалили пользователи.

Передача появится на экранах 24 мая.

Ранее в Сети обсуждались снимки сильно растолстевшей Семенович. Тогда оказалось, что это всего лишь грим для нового клипа, в котором звезда примеряет наряды из магазина для взрослых.

Еще одна пышная красотка Анфиса Чехова поделилась фотографиями в нижнем белье, сделанными у Кремля.