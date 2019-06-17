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"Мужчины не интересны": поклонники нашли причину одиночества Семенович

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица не афиширует личную жизнь

Сексуальная Анна Семенович никогда не была замужем, а всех ухажеров тщательно скрывает. Поклонники артистки постоянно заваливают социальные сети артистки вопросами о том, почему она до сих пор одинока и собирается ли когда-нибудь стать мамой.

Кто-то из подписчиков выдвинул свою версию одиночества Семенович.

"Ни разу не была замужем, да и про романы не слышно. У меня складываются такое впечатление, что Анне мужчины не интересны!",

– высказали необычное мнение в Instagram.

Семенович на смелое предположение никак не отреагировала. Зато обратилась к мужской аудитории с вопросом: "На моем пути было много препятствий, может поэтому я такая умная. Мужчины, а вы любите умных женщин?".

Причина любовных неудач может быть и в интеллекте бывшей солистки группы "Блестящие":

"А умным женщинам не очень-то везет в личной жизни", "Умных женщин любят исключительно умные и сильные", "Не любят они умных, боятся", "Нет, Анюта, мужчины не любят умных",

– поделились собственным опытом подписчицы.

Возможно, мужчин отпугивают высокие требования 39-летней Семенович. Певица не готова долго встречаться с избранником, она хочет сразу получить предложения руки и сердца.

"Я решила, что не буду тратить свое время на мужчину, который не готов делать мне какие-то более серьезные предложения, чем просто встречаться",

рассказывала Анна, объясняя, почему рассталась с бизнесменом из Швейцарии. 

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Дарья ПЕТРОВА
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