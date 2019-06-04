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"Где круглые щеки?": Семенович разочаровала россиян перетянутым лицом

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певицу обвинили в использовании фотошопа

Анна Семенович опубликовала Instagram свежий снимок, поделившись с поклонниками хорошим настроением и житейской мудростью. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на слова артистки, а на ее внешний вид, и остались недовольны.

"Я вот точно знаю, что мы сами можем улучшать свою Жизнь! Это так просто и сложно одновременно, нужно просто направлять свою энергию на всё хорошее",

– заявила Семенович, добавив, что людям стоит заставлять себя замечать, например, улыбку прохожего, чтобы "переключать свое внимание с негатива на позитив".

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Звезда прикрепила к посту яркие фотографии. На них шикарная артистка позирует на берегу Москвы-реки в летнем платье с цветочным принтом, подчеркнувшим ее осиную талию и открывшим роскошный бюст.

Недоброжелатели же, глядя на снимки, пришли к выводу, что певица, которую, по их мнению, не узнать, злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов.

"Ну зачем же вы все себя так уродуете? Что Семенович, что Седокова – все на одно лицо стали, не отличишь. Неужели, вы считаете, что быть как под копирку – это красиво??", "Такое лицо пластикой испортить.....это *** [ужас]", – возмутились они.

Кое-кто посчитал, что знаменитость просто воспользовалась графическим редактором. "Фотошоп – наше все! А где круглые щеки и жирные ручища?" – отметил один из хейтеров.

Впрочем, таких оказалось меньшинство. Поклонники не могут перестать любоваться красотой и аппетитными формами Семенович и радоваться тому, что певица откровенно общается с ними.

"Какая прелесть и ты, и платье, просто шикарнейшая", "Вы... девушка-праздник!", "Ой, Аня как красивая ласточка", "Какие красивые близнецы", "Чтобы улучшить себе жизнь, нужно просто поглядеть, полюбоваться на Аню С... И жизнь наладится, сколько счастья, впечатлений!", "Вот это ананасы...", "Стройная, привлекательная, выглядите отлично", – осыпали звезду комплиментами ее фанаты.

Семенович знает, как подчеркнуть свои достоинства, и умело этим пользуется, сводя россиян с ума. То артистка кокетливо приподнимет ножку в пеньюаре, то потрясет грудью перед Андреем Малаховым, то обнажится на диване. 

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ИВАНОВА
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