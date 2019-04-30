"Просто мед": Семенович взбудоражила оголенными прелестями

Чувственная фотосессия певицы потрясла Сеть

Сногсшибательной фотографией поделилась со своими поклонниками прекрасная Анна Семенович. Любимая миллионами россиян певица уселась на старинный сундук в каком-то обшарпанном интерьере.

Красное бархатное платье с глубоким декольте и двумя разрезами подчеркнуло все прелести певицы: и ее чудесные стройные ножки, и великолепную грудь.

"Жизнь так переменчива и интересна ......... " -

– такую подпись оставила Анна под фотографией на своей страничке в Instagram. Подписчики высоко оценили стильный образ своей любимицы.

"Горячая как дрель после работы", "Просто мед", "Весьма эротично и будоражиюще", "Исхудала наша Аня совсем...", "Анна, вы супер. Красавица. Девушка огонь. Вы лучшая", "Анютик, Ты Просто Секси На Фото", "Чертовски превосходная, суперская Аннушка", "Очень страстно", "Сладкая Аннушка", "Вот где справедливость? Зачем обладательнице такого роскошного бюста еще и такие потрясающие ножки?!)))", "Женщина мечта!!!!!!!!!", "Какая чувственная!", "Анюта, вы, как всегда, великолепны",

– написали восторженные почитатели звезды.

Впрочем, нашлись и такие, кто заподозрил прекрасную Анну в использовании фоторедактора.

"Недавно пела в группе, так на два размера больше..... ну главное Вам нравится мадам", "Ну видно же, что фотошоп. Куда делась полнота????"

– отметились ядовитые комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Но такие оказались в явном меньшинстве – роскошная звезда вновь собрала целый букет комплиментов в Сети.

