Лобода запела на унитазе

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Светлана Лобода часто удивляет не только публику на концертах, но и подписчиков своего Instagram. На этот раз она решила спеть на унитазе.
Артистка поместила в сторис фото. На нем она показана в туалете. "Где мои кроссы?"– подписала кадр Светлана.
Затем там же появилось короткое видео. В ролике Лобода напевает и постукивает в такт ногами.
После этого, судя по записи, артистка отправилась на прогулку. Она прокатилась на машине и щелкала пальцами под звучавшую в салоне музыку. А затем прохаживалась по улице.
Один из фанатов оценил новую публикацию эмоционально: " Смотрел сториз с замирарием сердца 💔🤞 так мило за вами наблюдать".
Светлана Лобода не раз лишала покоя новыми фото и вызывала то негодование, то восхищение. Ее хвалили за фигуру и ругали за не самый элегантный вид.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности