Лобода запела на унитазе

Звезда снялась в интимный момент

Светлана Лобода часто удивляет не только публику на концертах, но и подписчиков своего Instagram. На этот раз она решила спеть на унитазе.

Артистка поместила в сторис фото. На нем она показана в туалете. "Где мои кроссы?"– подписала кадр Светлана.

Затем там же появилось короткое видео. В ролике Лобода напевает и постукивает в такт ногами.

После этого, судя по записи, артистка отправилась на прогулку. Она прокатилась на машине и щелкала пальцами под звучавшую в салоне музыку. А затем прохаживалась по улице.

Один из фанатов оценил новую публикацию эмоционально: " Смотрел сториз с замирарием сердца 💔🤞 так мило за вами наблюдать".

Светлана Лобода не раз лишала покоя новыми фото и вызывала то негодование, то восхищение. Ее хвалили за фигуру и ругали за не самый элегантный вид.