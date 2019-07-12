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"Идеальная": Лобода показала тело в расстегнутых джинсах

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Сети залюбовались точеной фигурой звезды

Светлана Лобода любит дразнить поклонников своими пикантными фото. На этот раз она показалась с расстегнутыми джинсами, из-под которых виднелись трусы.

"Едем в Санкт-Петербург а что у вас?как погодка?шубу брать?", - 

пошутила Светлана на своей страничке в Instagram.

При этом на выложенном в Сеть снимке Лобода была отнюдь не в шубе, а только лишь в джинсах, да и те она расстегнула, чтобы ничто не мешало оценить идеальный пресс звезды и ее тонкую талию. 

Восторженные подписчики тут же бросились строчить комментарии:

"Лобода , ты забыла штаны застегнуть", "Вы так по дому ходите?", "ей можно и вообще без всего ходить и не только по дому))", "с такой фигурой только так и ходить", "еще прекраснее и сексуальней", "Боже мой, какая идеальная .." .

На вопрос Лободы заботливые поклонники ответили так:

"Все же лето, июль... Про шубу нельзя забывать, да и шапку можно прихватить", "Берите лыжи, сани и шубууу здесь ооочень холодно. Я думаю еще денек такой холодины и можно валенки надень".

Самые смелые посоветовали смело набросить шубу на голое тело и носить ее с туфлями на каблуках.

Подписчики не смогли обойти молчанием и скандал, вспыхнувший из-за того, что Лобода разместила у себя на страничке фотографии, без разрешения и ссылки взятые из блога американской любительницы йоги. Кстати, Nude Yoga Girl возмутило не только то, что Светлана не сослалась на ее страничку, но и то, что российская звезда сделала фигуру на снимке стройнее с помощью фоторедактора. 

Самые суровые комментаторы даже назвали ее "воровкой". А вот Наташа Королева считает, что Светлану несправедливо упрекнули в недостойном поведении. Чтобы поддержать боевую подругу по сцене, Наташа смело разделась и встала в стойку на руках. Результат превзошел все мыслимые ожидания.


Валентина МАЙОРОВА
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