Звезда подхватила "обнаженный флешмоб"

Певица Наташа Королева поддержала свою коллегу по сцене Светлану Лободу, неожиданно оказавшуюся в центре скандала.

Ранее Лобода поделилась в Сети весьма эффектным фото, на котором некая любительница йоги стояла в эффектной стойке на голове. Пикантность снимку добавлял тот факт, что дама была полностью обнажена. Подписчики решили, что Лобода начала заниматься восточными практиками, однако затем выяснилось, что это был снимок популярного блогера, который Светлана просто решила опубликовать. Соцсеть быстро удалила пост Лободы с чужой фотографией, так как она была опубликована без ссылки на оригинальный блог.

Королева решила, что Светлану несправедливо обвинили в неэтичном шаге и показала всем собственную сногсшибательную фотографию.

"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое", -

написала в Instagram Наташа и выложила фотографию, где она стоит на руках полностью обнаженная. Надо сказать, что прекрасная певица находится в великолепной физической форме и даст фору не только своим ровесницам, но и многим более молодым артисткам.



Королева твердо придерживается позиции, что скромность украшает только тех дам, у которых нет других достоинств, поэтому, не смущаясь, она добавила:

"Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!!"

И в самом деле, взглянув на фото, можно сказать лишь одно: комментарии здесь излишни.

Светлане очень понравилась шутка Наташи. В сторис в Instagram она написала:

"Это же огонь. Обожаю" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Между тем фотографию обнаженной любительницы йоги, которая так понравилась Светлане, можно посмотреть здесь.

