Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Порно": Лобода показала обнаженное тело на берегу

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Звезда пообещала повторить трюк на сцене

Светлана Лобода поделилась в соцсетях фотографией обнаженной белокурой блондинки, которая непринужденно стоит на голове на мостике, уходящем в озеро.

Пост Светланы буквально взорвал Instagram, набрав за час больше 160 тыс. отметок "Нравится".

При этом не все поклонники оценили смелый ход Лободы:

"Сначало пост про папулечку, а следущий про жопулечку",  "Вот и дошли до того что без штанов звезды", "Лобода сошла с ума,как и Бузова!", "Отстой... Света не света,все равно фу. Тут же дети,тут же "папа,с днем рождения",тут же порно фотка".

Однако несколько гневных комментариев просто утонули в море восторга:

"Света! Это нереально ! Нереально красиво!!!!... А есть фото с другой стороны?)", "а с другой стороны поди на другом берегу папарацци по кустам сидят и от супер шока не могут на кнопку фотика нажать", "жги!", "Ассоль пошла на крайние меры , но алые паруса так и не появились ‼️", "Прекрасно эстетично и совсем не пошло", "смело!", "Фото улет это бомба можно смотреть вечно", "Ни фига себе!!! Света жжет",  "Оу ,мне кажется я ослеп от этой красоты природы )))",  "Внебрачная дочь семейства Кардашьян?", "Нижний Новгород встанет так же", "Это называется #СтеснениеПропало", "Красиво,просто богиня красоты".

Правда, нашлись и такие, кто догадался, что их любимица – просто "троллит" публику:

"Это не Света", "Это Лобода?", "Света, выкладывайте себя!", "Скорее это не она т.к. пучок волос на фото меньше,чем волос у Лободы", "и попа больше)", "проще по татуировке определить у Лободы она есть", "Вы правы, Света сладенькая), но это не она", "Эт не Светик , но поза огонь"  

В итоге один из комментаторов дал ссылку на Instagram Nude Yoga Girl, откуда был взят снимок.

А самый остроумный комментатор написала:

"Теперь начнется флешмоб!"

Орфография и пунктуаци оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

"Следы инъекций": похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей