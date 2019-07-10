"Порно": Лобода показала обнаженное тело на берегу

Звезда пообещала повторить трюк на сцене

Светлана Лобода поделилась в соцсетях фотографией обнаженной белокурой блондинки, которая непринужденно стоит на голове на мостике, уходящем в озеро.

Пост Светланы буквально взорвал Instagram, набрав за час больше 160 тыс. отметок "Нравится".

При этом не все поклонники оценили смелый ход Лободы:

"Сначало пост про папулечку, а следущий про жопулечку", "Вот и дошли до того что без штанов звезды", "Лобода сошла с ума,как и Бузова!", "Отстой... Света не света,все равно фу. Тут же дети,тут же "папа,с днем рождения",тут же порно фотка".

Однако несколько гневных комментариев просто утонули в море восторга:



"Света! Это нереально ! Нереально красиво!!!!... А есть фото с другой стороны?)", "а с другой стороны поди на другом берегу папарацци по кустам сидят и от супер шока не могут на кнопку фотика нажать", "жги!", "Ассоль пошла на крайние меры , но алые паруса так и не появились ‼️", "Прекрасно эстетично и совсем не пошло", "смело!", "Фото улет это бомба можно смотреть вечно", "Ни фига себе!!! Света жжет", "Оу ,мне кажется я ослеп от этой красоты природы )))", "Внебрачная дочь семейства Кардашьян?", "Нижний Новгород встанет так же", "Это называется #СтеснениеПропало", "Красиво,просто богиня красоты".

Правда, нашлись и такие, кто догадался, что их любимица – просто "троллит" публику:

"Это не Света", "Это Лобода?", "Света, выкладывайте себя!", "Скорее это не она т.к. пучок волос на фото меньше,чем волос у Лободы", "и попа больше)", "проще по татуировке определить у Лободы она есть", "Вы правы, Света сладенькая), но это не она", "Эт не Светик , но поза огонь"

В итоге один из комментаторов дал ссылку на Instagram Nude Yoga Girl, откуда был взят снимок.

А самый остроумный комментатор написала:

"Теперь начнется флешмоб!"

Орфография и пунктуаци оригиналов сохранены.