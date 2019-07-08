"Огненная дамочка": Лобода распахнула пиджак

Звезда показала идеальный пресс

Светлана Лобода поприветствовала своих почитателей в Сети коротким видео. Чтобы понедельник не казался таким тяжелым, Лобода распахнула белый пиджак, надетый прямо на голое тело, и позволила всем желающим полюбоваться на свой пышный бюст, затянутый в черный кожаный бюстгальтер, и идеальный пресс.

"Отличного дня Вам", -

лаконично пожелала удачи Светлана на своей страничке в Instagram.

Поклонники и поклонницы Лободы были единодушны в своем порыве:

"Волнующе Восхитительна", "вы арестованы за кражу наших сердечек", "огненная дамочка", "Какая же вы прекрасная...", "Шикарная , моя любимица!!!))))", "Фигурочка просто жесть..!))", "Спортивная и светлая вы наша драгоценная, Светлана Сергеевна", "Ой, какая идеальная", "Хороша чертовка", "Не обыкновенная девушка , огонь", "Бомбическая фигура, я восхищена", "Отлепите меня от экрана Вы просто шикарна".

Отдельное море комплиментов собрал подкачанный пресс Светланы – в коротком ролике он сумел затмить даже ее прекрасный бюст.



"Какой пресс", "пресс мощный", "Света, пресс", "Кубики", "Фигура супер учитывая то что рожала деток", "Хороший пресс", -

подписчики не могли скрыть своего восторга (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Лобода позабавила фанатов своего творчества, сфотографировавшись с обезьянкой.