"Вульгарность зашкаливает": Лободу сравнили с обезьяной

Певица показалась не в самом элегантном виде

Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с попугаем, держа на руках обезьянку. Недоброжелатели тут же отметили, что певица похожа этого примата.

"Ева просит подарить ей маленькую мармазетку... мама категорически против, а что скажете вы?"

– подписала кадр звезда.

Некоторые подписчики обратили внимание не на вопрос Лободы, а на ее внешний вид – певица скорчила рожицу. Однако недоброжелатели осыпали артистку негативными отзывами.

"Одно лицо!", "Шикарный пельмень", "Мама сама как мармазетка", "Как они похожи", "Вульгарность зашкаливает", – отметили злопыхатели.

В комментариях к посту среди подписчиков певицы также развернулась бурная дискуссия о том, стоит ли держать дома такое животное. Одни интернет-пользователи призвали Лободу порадовать ребенка и непременно приобрести обезьяну, другие пришли к выводу, что ее тяжело будет содержать. Помимо специфического запаха, обезьяна может устроить в доме настоящий хаос. Кое-кто уверен, что такие животные должны жить в дикой природе, а дочери можно купить кошку или собаку. Некоторые напомнили, что по новому закону РФ, держать диких животных дома запрещено. Впрочем, Лобода много времени проводит в США.

"Против!! Такое животное не считается домашним и не должно жить дома", "Думаю, стоит обрадовать Евочку и подарить ей мармазеточку, главное – счастье Евочки", "Мама как-то не выглядит категорически против. Животные влияют хорошо на детское развитие, почему и бы нет", "Светик, не жмись, хочет, значит, хочет", "Их запрещено дома содержать", "К чему вам эти хлопоты? Радость ребёнок испытает, но без присмотра обезьянку с ребёнком не оставить. А потом, при вашем образе жизни: гастроли, разъезды – ещё и лишние хлопоты, на кого это чудо оставить. Подумайте хорошо", "Светлана, опасно это", – поделились мнением поклонники знаменитости.