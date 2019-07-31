О скандальном прошлом звезды "Дома-2" высказался ее муж

Супруг участницы телепроекта прервал долгое молчание

Муж Екатерины Колисниченко ответил на многочисленные вопросы ее поклонников. Он не только объяснил причину, по которой не хочет, чтобы о нем знали, но и высказался на самую интересующую их тему – о скандальном прошлом звезды "Дома-2".

Супруг заявил, что это его не волнует. "Воможно, при других раскладах это была бы уже совсем другая Катя", – предположил он, отметив, что его смущает собственное прошлое, да так, что "хоть в церковь иди".

Ранее Екатерина вела бурную жизнь. Несколько лет она крутила романы на "Доме-2" и даже побывала замужем за другим участником телешоу – Никитой Капелюшем. Их союз продлился только три года. После развода Колисниченко стала скрывать подробности личной жизни.

В начале июля у звезды проекта и ее нового супруга родился сын. Молодая мама часто публикует свои фото в соцсети, но мужа продолжает скрывать. На редких общих снимках она закрывает его лицо смайликами и отчество малыша не называет..

Избранник девушки тоже не хочет светиться, ведь не знает, "какими будут последствия". Прежде чем отвечать на вопросы, он настоял на том, чтобы ни его имя, ни внешность не стали известны, отмечает StarHit.

Супруги все свободное время посвящают наследнику. Заботиться о малыше им помогает свекровь Екатерины, с которой у девушки хорошие отношения. Она даже научилась у той вести домашнее хозяйство.

Парочка строит грандиозные планы на будущее, мечтает о собственном доме и большой семье.