Экс-участница телестройки устроила фотосессию на память

Екатерина Колисниченко опубликовала в Instagram снимки своей "беременной фотосессии", на которых позирует полуобнаженная вместе с мужем, который был одет. Однако кадры не понравились фанатм знаменитости, которые сочли, что женщине в положении не подобает так оголяться.

"Мы втроем",

– подписала пост бывшая участница "Дома-2", поинтересовавшись у пользователей Сети, что они думают о подобных фотосессиях. Подписчики девушки не заставили себя долго ждать и устроили бурную дискуссию в комментариях.

"Вот интересно живот голый на всех фотках, а у мужика голова обрезана, боитесь сглазят? Или уведут?", "А что за мода беременным голыми фотографироваться?", "Неужели вы не понимаете, что нельзя так показывать живот, для чего вы это делаете? Такие фото должны быть только в семейном архиве", "Неуместно, если и фоткаться, то лучше в одежде хотя бы с прикрытым животом", "Чокнутые", "Еще бы трусы сняла", "В одежде было бы лучше! Тем более беременной", "Куда вообще пропала скромность у людей", – раскритиковали звезду "Дома-2" ее подписчики.

Впрочем, некоторые поклонники посчитали, что в этих обнаженных фото нет ничего страшного, а каждая будущая мать имеет право на подобные снимки, чтобы сохранить память о самом прекрасном периоде в жизни.