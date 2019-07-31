"Секс на пляже": звезда "Дома-2" рассказала об интимных приключениях

Супруги любят уединяться на свежем воздухе

Бывшая участница телепроекта Дарья Пынзарь поделилась пикантными подробностями своей жизни в Турции. Звезда призналась, что восхищается местной природой и вместе с мужем часто использует ее для сексуальных приключений.

"Здесь очень много бесплатных и романтичных уголков. Поднялся на гору, а там красивый вид и никого нет. Углубился в лес – вот тебе водопад или речка. Секс на пляже тоже романтично. Мы для этого выбираем места, где никого нет", – рассказала Пынзарь Starhit.

В Турцию Дарья и Сергей, поженившиеся на проекте, приехали на отдых в 2018 году, но решили остаться здесь надолго. Пара до сих пор живет на курорте, а в Москве бывают пару раз в месяц по работе. У супругов есть свой магазин одежды, которым они управляют дистанционно.

Пока бывшие участники возвращаться домой не собираются, наоборот, они начала подыскивать себе жилье в Турции. Старший сын пары уже ходит в местную школу.