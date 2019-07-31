"Сочно": ведущая "Дома-2" засветила тело в душе

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Ольга Орлова сейчас наслаждается отдыхом в Италии, откуда и радуют поклонников снимками в бикини. В последний раз ведущая "Дома-2" запечатлела свое тело в душе на пляже. Формы мокрой красотки произвели впечатление на подписчиков.
В комментариях у незамужней Ольги даже нашлось несколько потенциальных ухажеров: "Оленька! Я симпатичен и обеспечен! Встретимся? Мне 45", "Прилетай ко мне", – пишут восторженные мужчины.
Тело 41-летней певицы производит впечатление и на женщин: им интересно, как Орловой удается сохраняться такую форму.
"Фигурка, как у фарфоровой статуэтки!", "Красотка", "Вы красавица", "Шикарная", "Фигура красивая, в чем секрет?", "Сочно", "Волшебное фото",
– похвалили Орлову.
Проводит каникулы в Италии и другая ведущая телепроекта. Ксения Бородина зажгла на яхте без штанов и рассказала, что именно здесь она проводила лето в детстве. Дело в том, что отчим ведущей "Дома-2" итальянский архитектор, поэтому девушка часто бывала в Европе, хоть и не жила с новой семьей матери постоянно.
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