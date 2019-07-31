Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сочно": ведущая "Дома-2" засветила тело в душе

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Знаменитости удалось сохранить идеальную фигуру после 40 лет

Ольга Орлова сейчас наслаждается отдыхом в Италии, откуда и радуют поклонников снимками в бикини. В последний раз ведущая "Дома-2" запечатлела свое тело в душе на пляже. Формы мокрой красотки произвели впечатление на подписчиков.

В комментариях у незамужней Ольги даже нашлось несколько потенциальных ухажеров: "Оленька! Я симпатичен и обеспечен! Встретимся? Мне 45", "Прилетай ко мне", – пишут восторженные мужчины.

Тело 41-летней певицы производит впечатление и на женщин: им интересно, как Орловой удается сохраняться такую форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"Фигурка, как у фарфоровой статуэтки!", "Красотка", "Вы красавица", "Шикарная", "Фигура красивая, в чем секрет?", "Сочно", "Волшебное фото",

– похвалили Орлову.

Проводит каникулы в Италии и другая ведущая телепроекта. Ксения Бородина зажгла на яхте без штанов и рассказала, что именно здесь она проводила лето в детстве. Дело в том, что отчим ведущей "Дома-2" итальянский архитектор, поэтому девушка часто бывала в Европе, хоть и не жила с новой семьей матери постоянно.

Ранее Бузова рассказала о незаживающих шрамах после ссоры с сестрой.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей