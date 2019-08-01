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"Это край": Водонаевой досталось из-за слов о России

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" сделала громкое заявление

Алена Водонаева проводит свой отпуск вместе с сыном в США. Совсем скоро девушке предстоит вернуться на родину, и эта перспектива ее, похоже, совсем не радует. Звезда критикует россиян за хамство на дорогах и злые лица.

"Скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься и злые лица начиная с аэропорта", – написала звезда "Дома-2" в социальных сетях.

Россияне на пост красотки в социальных сетях отреагировали остро: начали обзывать Водонаеву и посоветовали не возвращаться в Россию.

"Только деньги здесь гребут, а потом жалуются, что все плохо", "Оставайся там тогда. И посмотрим кому ты там нужна будешь", "Ну, Алена у тебя у самой не самое дружелюбное лицо", "Ужас, так не любить свою родину. Так не приезжайте", "Это край", "Бескультурье и хамка",

– прокомментировали фото в Instagram.

Ранее "Утро" рассказало, что стало с бывшим участником "Дома-2", который встречался с Аленой Водонаевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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