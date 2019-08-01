Ведущей "Дома-2" в бикини сделали пикантное предложение

Соблазнительные формы звезды вызвали бурную реакцию у мужчин

Ольга Орлова не прочь засветить прелести, делает это часто и с удовольствием, радуя фанатов "горячими" кадрами. На свежем фото с отдыха женщина позирует в откровенном бикини, сидя на берегу "по-турецки". Представители сильного пола не сдержали чувств.

"Чао, Италия", – написала ведущая "Дома-2" под снимком.

И этот кадр не составил равнодушных. Мужчины завелись. Один даже выразил интимную мечту:

"Орлова секси-леди, с ней бы пошалить",

Другие, рассмотрев пикантные детали, подхватили.

Ох ты!", "Сосочки классные", "Цэ, цэ, цэ", "Огонь", "Просто космос", "Соски торчат!", "Природа не отдыхала".



- поделились они эмоциями.

Остальные тоже не поскупились на комплименты: "Фигурка – секси! Молодые позавидуют!!", "Талия мечты!!! Вы красавица!!!", "Статуэточка!", "Такая стройняшка", "Отлично выглядишь!", "Вы как 18-летняя секси девушка", "Ангелочек", "Бомбическая", "Принцесса", "Сверхшикарная", "Чудесная Ольга", "Вы прелесть", "Идеальная", "Точеная фигурка, молодец!", "Куколка", "Хорошенькая".

Несмотря на уже не юный возраст, Ольга Орлова выглядит прекрасно. Она стройна, подтянута, не лишена роскошных округлостей. Ее фигурой всегда восхищаются. Ранее телеведущая засветила тело в душе, растянулась на песке в крошечном бикини и оголила грудь.