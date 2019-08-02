"Это перебор": звезду "Дома-2" попросили прикрыть дырки

Знаменитости досталось за откровенный наряд

Виктория Боню раскритиковали в Сети после того, как девушка выложила новые фото. На снимках звезда телепроекта "Дом-2" стоит в топе, открывающем живот, и джинсах с большими дырками.

Вместо комплиментов на красотку обрушился шквал критики: Викторию обругали за выбранную одежду и рекомендовать прикрыть хотя бы несколько дырок.

"Эти джинсы, ну как их можно надеть в здравом уме?", "Напялить на себя такой страх, ну, точно умной не назовешь! Ужас! Смотреть смешно! Вика, не позорь себя!", "Хотя бы последние две нижние дырки надо убрать", "Это перебор", "Заштопать надо", "Надо ноги прикрыть, раз открыт живот",

– написали звезде "Дома-2" в Instagram.

Недавно бывшая участница телестройки Дарья Пынзарь рассказала о своих интимных приключениях в Турции.



