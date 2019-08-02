Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Горячий танец: звезда "Дома-2" потрясла "сочными булочками"

Елена Беркова. Фото: instagram.com/berkova
Звезда фильмов для взрослых одарила жарким роликом

Елена Беркова поделилась со своими поклонниками очередным пикантным видео. Скорее раздетая, чем одетая, Елена в весьма откровенном ракурсе продемонстрировала свою пятую точку.

Не всем поклонникам актрисы из фильмов для взрослых понравился сексуальный тверк.

"Пошлятина！Ты способна на большее!", "Для тверка у тебя попка маловата", "Скоро совсем скоро трести не чем будет , раздется осталось , сами не знают что нужно!" -  

заявили они экс-участнице "Дома-2".

Однако большинство поклонников решили, что их звезда прекрасна как всегда:

"Самые кайфовые и самые сочные булочки, ням", "Вау! Огонь ты желанна! Богиня", "Леночка,как же ты сексуальна и прекрасна, обожаю тебя", "Ой ой ой держите мои руки от шлепка по этой шикарной-манящей попке".

Эти и многие другие пикантные комментарии оставили пользователи на страничке Берковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

От мошенников в интернете спасет изолента

В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей