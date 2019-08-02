Горячий танец: звезда "Дома-2" потрясла "сочными булочками"

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Елена Беркова поделилась со своими поклонниками очередным пикантным видео. Скорее раздетая, чем одетая, Елена в весьма откровенном ракурсе продемонстрировала свою пятую точку.
Не всем поклонникам актрисы из фильмов для взрослых понравился сексуальный тверк.
"Пошлятина！Ты способна на большее!", "Для тверка у тебя попка маловата", "Скоро совсем скоро трести не чем будет , раздется осталось , сами не знают что нужно!" -
заявили они экс-участнице "Дома-2".
Однако большинство поклонников решили, что их звезда прекрасна как всегда:
"Самые кайфовые и самые сочные булочки, ням", "Вау! Огонь ты желанна! Богиня", "Леночка,как же ты сексуальна и прекрасна, обожаю тебя", "Ой ой ой держите мои руки от шлепка по этой шикарной-манящей попке".
Эти и многие другие пикантные комментарии оставили пользователи на страничке Берковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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