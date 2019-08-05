"Формы аппетитные": раздетая экс-звезда "Дома-2" спряталась в камнях

Бывшая участница телепроекта засветила прелести

Дарья Пынзарь готовилась к отъезду в Турцию, где почти два года живет с мужем и детьми. Она расказала в соцсети о том, что ей предстоит, под фото, на котором показана в бикини, состоящем из желтых трусиков и пестрого лифчика. Она стоит за большими камнями, будто скрываясь от посторонних взглядов. Подписчики отреагировали бурно.

"Завтра буду жаловаться на жару и что туристов слишком много, а пока работа до ночи чтобы все успеть ... еще и чемодан не собран", – сообщила экс-звезда "Дома-2" под снимком.

В соцсети стали обсуждать внешность молодой женщины, только мнения разошлись. Фанаты осыпали любимицу комплиментами:

"Для мамы двух детей хорошая фигура!!! Даже издалека", "Классно купальник гармонирует с морем", "Даша, фигура у тебя очень хорошая, женственная, формы аппетитные, даже не думай худеть!", "Шикарно выглядишь!", "В тебе все прекрасно и гармонично", "Двое детей!! Муж мачо!!! А Даша – королева!!!!", "Фигурка прям хорошенькая", "Классный животик после двух родов", "Выглядишь на все 100", "Ты симпатичная", "Прелесть".

Высказались и горячие турецкие мужчины. "Ты очень очень секси", "Мне это нравится", – написали они, признавшись в самых тайных желаниях.

Однако не всем понравился вид бывшей участницы телестройки. Некоторые резко возразили восторженным поклонникам, отыскав недостатки в том, как выглядит Дарья: "Самая обычная женщина. Самый обычный пляжный снимок. Ничего суперского", "Нет, фигура никуда не годная", "Вся сделанная", "Лапы страшные", "Баба, только весла не хватает".

Пынзарь замужем, у супругов растут двое сыновей. Молодая мама часто меняет что-то в себе с помощью косметологов или пластических хирургов – сделала круговую подтяжку лица и шеи, увеличила грудь. Об этих экспериментах с внешностью тоже часто судачат подписчики.

Иногда Дарья показывается без макияжа. "Если на кону хороший романтичный вечерок можно идти и без укладки", – призналась экс-звезда "Дома-2" под новым кадром, на котором изображена с мужем.

Под ним в соцсети разгорелся спор о внешности Пынзарь. Злопыхатели отметили: "Еще пара пластически операций на лице, и ты будешь пахожа на Гурченко в старости с натянутыми до затылка глазами как шелки", "Даша, тебя и не узнать, столько пластики... ( вроде и возраст позволяет, зачем раньше времени над собой издеваться", "Все ничего, но где же Дарья?! Мне очень нравилась твоя естественность! Сейчас перебор".