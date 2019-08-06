Артистка поделилась хорошим настроением, но ее не поддержали

Ольга Бузова всегда на связи с фанатами. Она постоянно рассказывает им в соцсети, как живет, работает, где бывает и отдыхает. Новое откровение взбесило подписчиков страницы звезды "Дома-2", многие обвинили ее в лицемерии.

"Какой прекрасный день", – радостно заявила певица под свежим фото. В кадре она выглядит эффектно: длинные волосы распущены, плечи оголены, на лице – улыбка.

Однако это понравилось далеко не всем. Многие набросились на артистку и разнесли ее в пух и прах. Одни – за притворство и неестественный вид:

"Фальшивая улыбка фальшивая внутри", "Она удивительно наглый и лицемерный человек", "Растянутый улыбальник", "Эта Бузова фальшивая с головы до пяток, дорвалась до сцены, возомнила себя певицей, учит людей жить, на всех фото одна и та же поза, выражение морды", "Глаз косит! Жутко смотрится!", "Кудри нарощенные завила и рабочей стороной сфоткалась",

Другие в очередной раз ругали за бездарность. "Тебе стыдно за то, что ты делаешь на сцене, бревнышко? Ни танцевать, ни петь. Не стыдно на сцену выходить?", "Ккоза на сцену вбежала", "Не стыдно рот под фанеру открывать?", "И самое главное: петь-то она не умеет, медведь на оба уха наступил и потоптался", "Полезла в певицы... это не ее, не дано ей это",Бузова ничего толком не умеет, но называет себя певице, актрисой, про свое творчество что-то лепечет", – возмущались они, некоторые позволили себе и нецензурную брань.

И только преданные фанаты все так же хвалили любимицу, отмечая ее сходство с мировыми звездами: "Вывод в топ", "Ах, какая!", Как всегда... свежа и мила", "Чертовски красива", "Шикарная", "Русская Дженнифер Лопес","На Бейонс похожа".

Ольга Бузова часто дает повод для горячих споров. Самую бурную реакцию обычно вызывает то, как вылядит звезда "Дома-2". Ранее ее критиковали, когда она оголила ягодицы, сняла домашнее видео в стрингах, унижали за странный вид и недостойное поведение на сцене, даже заподозрили в пристрастии к алкоголю.