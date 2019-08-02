"Совсем с катушек слетела": у Бузовой подозревают страшную болезнь

Поклонники обеспокоены поведением знаменитости

Ольга Бузова исполнила станцевала под свою новую песню на камеру. Ролик из машины знаменитость разместила в социальных сетях, где фанаты атаковали девушку сотнями сообщений, большинство их которых негативные.

В Сети предполагают, что ведущая "Дома-2" может страдать из-за алкоголизма.

"Тошно смотреть", "Пьяная", "Совсем с катушек слетела", "Кодируйся", "А взгляд у нее действительно не трезв, так кажется или под каким-то кайфом", "Не трезвая", "Что она употребляет?", "Все время подвыпившая", "Ужас", "Смотреть страшно", "Это уже болезнь",

– упрекают Ольгу в Instagram.

Танцы в машине звезда устроила под свой новый трек "Лайкер". Песня в стиле 90-х понравилась звезде "Дома-2" Виктории Боне и актрисе Наталье Рудовой.

Большая часть поклонников к новому творению Бузовой отнеслась негативно, но факты говорят сами за себя: меньше, чем за сутки, песня возглавила топ-чарт iTunes.



