"Укусил": на голую Волочкову напали в Греции

Инцидент с танцовщицей записали на видео

Анастасия Волочкова не перестает делиться подробностями своего отдыха. На этот раз балерина записала ролик в море: танцовщица без одежды рассказала, что больше всей ей нравится безлюдность места. "Мне так прекрасно здесь отдыхается, <...> Здесь рай, здесь нет людей. Все удовольствия жизни", – хвастается Волочкова.

Наслаждаться отдыхом балерине пришлось недолго – видео заканчивается громкими криками эпатажной танцовщицы, судя по всему, на нее кто-то напал в воде.

"Без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: НЕТ. Вы спросите, наверное: "Что на этот раз?". Я не знаю, кто меня укусил...",

– написала звезда.

На отдыхе балерина не изменяет себе и выкладывает множество снимках в разных позах. Волочкова считает, что находит в "прекрасной подтянутой форме", поэтому может позволить себе фото в купальнике. А всех недовольных балерина попросила потерпеть.

Ранее Анастасия Волочкова посетила монастырь в очень странном виде.



