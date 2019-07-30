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"Пошло": Брежневу обругали за раздвинутые ноги

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Звезде удается быть сексуальной даже полностью одетой

Вера Брежнева приняла участие в съемке, где позировала на крыше в джинсах и свободной футболке. Безобидная, казалась бы, фотосессия обернулась критикой в Интернете. Певицу, скорее всего, из-за раздвинутых ног упрекнули в пошлости и распущенности.

На защиту супруги Константина Меладзе встали поклонники Брежневой, они считают, что даже в наряде монахини злопыхатели увидят сексуальность.

"Пошло и вульгарно", "Прости, но как-то вульгарно", "Как бабка", "Пошловатая поза", "Раздетая – плохо, одетая – плохо, всем не угодить", "Просто одежда повторяет контуры тела, что тут вульгарного?",

– защитили звезду.

Не менее сексуальной выросла дочь веры Брежневой, которая устроила постельную съемку в халате. Мать пикантными фото 18-летней Сони, судя по всему, гордится и показывает в своем аккаунте.

Соня Киперман – старшая дочь Веры Брежневой, которую после свадьбы с певицей удочерил ее муж. Девушка развивает свою модельную карьеру и успела сняться в нескольких эпизодических ролях в кино.

Дарья ПЕТРОВА
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