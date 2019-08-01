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"Не для слабонервных": Лолита показалась без белья

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Звезду раскритиковали за глубокое декольте

Певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками видео в Instagram. Все внимание подписчиков привлекли не слова артистки, а ее внешний вид: звезда снялась на видео без лифчика, прикрывая интимные места халатом.

Комментаторы сразу же указали Лолите на неподобающий, по их мнению, вид. Они считают, что бюст звезды уже не так хорош, как раньше, поэтому стоит прятать его.

"Лепешки в шелковом халате – это не для слабонервных!!! Зачем? <…> Где эстетика, где гордость?", "Лолита, как не стыдно себя так вести? Можно ведь вести себя и одеваться покультурнее, не так вульгарно", "Грудь надо бы прикрыть",

– посоветовали в комментариях.

Кто-то, наоборот, в восхищении смотрел на декольте Лолиты. Поклонники певицы защитили кумира, написав, что возрастные изменения – это естественно, а Милявская правильно делает, что не прибегает к услугам пластических хирургов.

Напомним, недавно Лолита объявила о своем расставании с молодым супругом. Свои переживания по этому поводу Милявская не показывает, наоборот, ее уже заметили в компании известного певца. 

Дарья ПЕТРОВА
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