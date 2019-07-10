"А что тянуть?": Лолите нашли нового мужа

Мужчина готов бросить супругу ради звезды

Совсем недавно певица Лолита Милявская объявила о расставании с мужем. Хотя сама женщина уверяет, что пока не планирует заводить новые отношения, ей уже начали поступать первые предложения от поклонников. Одним из них стал Гоген Солнцев, правда, есть одно "но": мужчина уже женат.

Эпатажный шоумен готов бросить ради Милявской свою жену пенсионерку и снова пойти под венец, если они заключат брачный договор.

"Лолите Марковне нужен или старик лет 90, чтобы не особо напрягал, или такой зажигательный фейерверк, как я. Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора",

– цитирует Солнцева "Собеседник".

Гоген уверен, что отношения Лолиты и Дмитрия Иванова были обречены на провал из-за разного социального статуса: супруг знаменитой певицы был тренером по сквошу. Коллеги по сцене стараются поддержать Милявскую. Таисия Повалий считает, что звезда приняла правильное решение о расставании спустя 9 лет брака.

"Я думаю, что Лолита молодец! А что тянуть, если не складывается? Зачем мучить себя? <…> Совместная жизнь – это большой труд. Закончилось желание жить вместе, зачем продлевать? Молодцы, что расстались. Лолита все делает правильно.

Высказалась о разрыве пары и бывшая любовница Прохора Шаляпина. Анна Калашникова считает, что ужиться с такой сексуальной артисткой сможет не каждый, поэтому Лолите нужен физически крепкий мужчина.

"Я не думаю, что Лолита долго будет одна. Обязательно найдется мужчина, который пожелает укротить стихию. Есть вероятность, что она помирится с мужем. Они были очень гармоничной парой. Возможно, со временем они оба остынут и вновь решат быть вместе",

– высказать Калашникова.

Ранее "Утро" рассказало о причинах расставания Лолиты Милявской с мужем.