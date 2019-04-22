"Муж меня убьет": Лолита перестанет петь

Певица сделает временный перерыв в выступлениях

Лолита Милявская решила не давать концертов на майских праздниках, так как ее супруг запрещает ей петь. Муж звезды Дмитрий Иванов устал от постоянных разъездов любимой и начал беспокоится о ее здоровье, поэтому выдвинул жесткое требование – она должна работать меньше.

"Майские праздники решила отдыхать. Муж меня убьет, если буду работать и в эти дни. Я пообещала сократить свой гастрольный график хотя бы на летний период. Потому что в противном случае это очень отражается на моем здоровье, а оно впоследствии – на семейных отношениях. Кому нужна больная жена? На голову еще ладно!",

– поделилась Милявская с "Собеседником".

Волнения мужа вполне обоснованы – несколько месяцев назад его брат чуть не умер. Всему виной оказался клещ.

"Ему никто не мог поставить диагноз в течение двух месяцев, – рассказывает певица. – Спасибо моей подруге Аните Цой: если бы она не подняла всех врачей, его могли бы не спасти. Теперь клещей везде очень много: их можно встретить даже в центральных парках",

– рассказала певица.

Здоровье самой артистки оказалось под угрозой в прошлом году. Во время одной из концертов у нее поднялось давление – певицу пришлось откачивать врачам в гримерке. После звезда прибегла к нетрадиционным методам лечения – пиявкам.

"Железо упало так, что пришлось делать уколы. Сейчас все показатели в норме, меня ничего не беспокоит. Но зато теперь я каждое утро пью нормальную таблетку от давления, которую мне выписала врач в поликлинике. Теперь мне это нужно делать пожизненно",

– призналась певица.

Не так давно звезда стала пенсионеркой и похвасталась картой для льготного проезда.

"Я ею пока не пользовалась. Все хочу зайти с подругой в троллейбус, сказать: "Социальная карта" – и проехать вкруговую, людей посмешить!",

– говорила Лолита

Вместо концертов Лолита Милявская собирается заниматься огородом: на своем участке она выращивает экологически чистые овощи.



