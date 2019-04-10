Упавшую на вечеринке Лолиту поймали на камеру

Эпатажная артистка предстала в забавном виде

Лолита Милявская комплексами не страдает. Она никогда не стеснялась своего пышного тела и не боялась показаться смешной, хотя такой случай ей представлялся не раз. Теперь пользователи Сети увидели певицу рухнувшей на пол. Это вызвало у них противоречивые чувства.

Накануне довольно известный в звездных кругах адвокат опубликовал в сторис Instagram ролик с какой-то вечеринки. В нем есть эпизод, где артистка сначала сидит в раскованной позе – положив руку между ног, – потом неожиданно со всего маху падает с пошатнувшегося стула.

Видео уже нет на странице юриста. Однако его успел скопировать один из телеканалов.

Как отнеслась к "шалости" Сергея Лолита, пока не известно. А в соцсети бурно и по-доброму обсуждают этот момент, и не один.

Судя по остальным кадрам, выложенным в сторис Жорина, пирушка удалась на славу. Лолита то сидела за столом, жуя и с интересом наблюдая за происходящим.

То пускалась в пляс под зажигательные песни цыган. При этом артистка была неподражаемя, что отметили многие подписчики.

Жорин разместил на своей странице и фотосессию с Милявской. На снимках певица изображена с наполненным стаканом в объятиях адвоката. Она и серьезна, и забавна.

"Последняя фотка Лолы", – сообщала побывавшая на вечеринке одна из современных поэтесс Сола Монова. Вслед за нею urist_nikitina_anna уточнила: "Перед падением со стула", после чего то же подтвердил и сам Жорин ("да, да").

Кадры никого не оставили равнодушным. Фолловеры откликнулись сразу, по достоинству оценив искренность и юмор Лолиты

"Лолита простота душевная! Классная женщина", "Клевые фотки! Лола хулиганка", "В номинации "падение года" побеждает Лолита Милявская!.. Аплодисменты, господа... Обожаю эту женщину!",

– отметили они. Хотя нашлись и те, кто по-другому отнесся к публикациям. Одна такая дама написала: "Вот и выложил Жорин, компромат на Лолиту, никто бы и не узнал, что она упала со стула, будучи в хорошем лалалайла!", а другая сообщила, что "компромата наснимали вчера".

Другие немного заволновались. "Норм так стул пошатнулся... Лолита...", "А что у Лолиты в руке?", – поделилились переживаниями они. Быть может, подумали, не вернулись ли к артистке ее старые вредные привычки...