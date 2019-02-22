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Пьяная на сцене: Лолита нашла утешение в алкоголе

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка рассказала о своих слабостях

Поклонники обожают Лолиту за ее откровенность и естественность. Каждый раз, когда певица общается с журналистами, она без стеснения раскрывает все новые и порой постыдные подробности о себе. Свежее интервью не стало исключением: звезда рассказала о том, что не просто долгое время была зависима от алкоголя, но и позволяла себе небывалую для артиста вещь – выступать перед поклонниками в нетрезвом виде.

Лолита поведала, что спасалась с помощью спиртных напитков от хандры после того, как расставалась с бойфрендами. Разрывы с любимыми мужчинами артистка считала самым большим крахом и провалом в своей жизни.

"Это было ужасно. Думаю, подобное происходило у многих",

– поделилась Лолита, вспомнив, как выходила на сцену пьяная.

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com

Артистка добавила в передаче "А поговорить?", что часто пила от усталости, особенно после перелетов. В такие моменты на гастролях ей казалось, что она прекрасно поет, а потом, к своему разочарованию, понимала, что оплошала по полной программе. В конце концов она перестала употреблять алкоголь перед концертами, да и после тоже.

Однако до того, как Лолита пришла к осознанию того, как важно беречь здоровье, которое губить спиртным никак нельзя, она на целый год стала наркоманкой. Певица не скрывает этого факта своей биографии. По словам знаменитости, в ее жизни неожиданно появились люди, которые начали снабжать ее запрещенными веществами. Поначалу артистка считала, что в этом ничего страшного нет, но эта пагубная привычка начала негативно сказываться на здоровье. Когда Лолита поняла, что втянулась, она нашла в себе силы справиться с этой зависимостью.

Лолита, которая восхищает россиян отсутствием комплексов, уже рассказывала, что страдала от малокровия и даже побывала в психиатрической клинике. 

Полина ИВАНОВА
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