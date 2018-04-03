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Лолита прошла через ад

Лолита. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Позади остались психушка, частые обмороки и малокровие

В телеэфире прозвучал еще один откровенный рассказ о жизни. Зрители программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" узнали, почему бабушка воспитывает больную дочь известной певицы, как Лолита Милявская с Сергеем Цекало и первым мужем жили втроем в коммуналке, после того как их выгнали из Одесской филармонии за аморальное поведение, и как артистке удалось после распада "Академии" начать все заново.

Нынешняя женщина без комплексов призналась, что не сразу научилась не реагировать на жесткую критику. А теперь она может отрезать все лишнее, что мешало на пути к успеху.

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После развода с Александром Цекало и распада их дуэта "Академия" артистка думала, что в свои 37 лет не найдет свое место на сцене, но уходить не захотела. Певица не слышала, как ее называли "сбитым летчиком" и спрашивали: "Кому она нужна?"

В тот тяжелейший период спас ее Арнольд Спиваковский. Он чуть ли не на руках доставил Лолиту в больницу.

Был также брак с Александром Зарубиным, закончившийся, как и предыдущие, разводом. Она прошла через психиатрическую лечебницу, падала в обмороки каждые три часа, болела малокровием.

А потом познакомилась с Дмитрием – пятым мужем. Лолита не обращает внимания на злопыхателей, говорящих, что молодой супруг с ней только из-за денег. Сейчас вокруг нее – потрясающие люди, заявила она.

Певица добилась поставленной перед собой цели. Ее сольная карьера шла так успешно, что в 2013 г. артистка вошла в топ-20 самых богатых представителей российской эстрады.

Однако воспоминания дались Лолите тяжело... 


Недавно Милявская сообщила об отказе от всех диет в ближайшие годы. Лишний вес, пояснила она, позволяет "поддерживать голос". Если все же он пропадет, то Лолита сразу уйдет со сцены: петь под фонограмму ей не позволяет совесть.

На пенсии артистка займется садоводством. Она уже купила себе дачу в Подмосковье и будет проводить там эксперименты с овощами. Помидоры ест плесень, с перцем тоже не везет, пожаловалась Лолита, поэтому она посадит виноград, передает URA.RU.

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Полина ДОРОЖКИНА
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