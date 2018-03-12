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Лолита поставила на себе крест

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица призналась, что больше не сможет стать мамой

Светлана Лобода заявила об уходе в декретный отпуск – таким образом она подтвердила слухи о своей беременности, которые последние несколько дней будоражили интернет.

Любопытно, что новость о ее интересном положении стала неожиданностью для многих ее коллег. Например, для землячки Лолиты. Певица опубликовала в Instagram фото Лободы, на котором уже хорошо виден ее округлившийся животик. "Дашь понянчить?" – написала Милявская.

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Кто-то из комментаторов обратился к ней: "А а я вот не удивлюсь, если и вы скоро станете мамой второй раз! Дай бог". На что певица с сожалением заметила: "Мне поздно". Впрочем, ей 54 года, а недавнее сенсационное рождение ребенка в семье Виторган доказало, что стать мамой можно и в этом возрасте.

Ещё раз Поздравляю, @lobodaofficial!!!! Дашь понянчить ??!🤓✌💋💋💋💋💋

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Кстати, на снимке, опубликованном Лолитой, Лобода запечатлена в привычном смелом для себя образе – на ней она в полупрозрачном платье поверх телесного цвета боди. Удивительно, но многие обратили внимание именно на наряд певицы, а не на светлое событие в ее жизни.

"Странная мода пошла на сцену голыми выходить!?", "Я вообще не пойму, она что, без трусов?", "Прикид уж точно не для беременной", "Можно было и поскромней платье надеть", – комментарии в этом духе стали появляться один за другим. 

В какой-то момент, не выдержав потока обидных слов в адрес подруги, в перепалку вступила сама Лолита. "Я не дам своих друзей обижать никому", "Обычная бабья злоба и зависть. Так вкалывали бы, как Света, теряя сознание при переездах ! Терпеть не могу тупых , не развитых и поэтому страшных и одиноких", "Злая баба, а ещё и блонда))! Отпишись и отойди от нормальных людей, девственница", – острая на язык певица не стала придерживаться правил этикета, а некоторых и вовсе приложила крепким непечатным словом.

Ранее за свою подругу вступилась и Лариса Гузеева. Она выложила снимок с актрисой сериалов "Воронины" и "Не родись красивой" Юлией Куварзиной.

Подписчики телеведущей тут же обрушились с критикой на актрису, которая еще недавно рассказывала о своем похудении. Комментарии в духе "Где она похудела-то?" следовали один за другим. Ларисе Гузеевой даже пришлось удалить снимок. Вместо него она опубликовала другой.

"Удалила фото в полный рост – неудачный ракурс (спешила поделиться). Ну нельзя так – похудела-не похудела! Губы уточкой - зачем! Весеннее обострение?" – встала она на защиту подруги. 

Денис ЗВЯГИН
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