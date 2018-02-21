Китайцы страшно напугали Лолиту

Певица невольно спровоцировала обсуждение национального вопроса

Известная исполнительница находится с гастролями в Иркутске, о чем и сообщила в своем микроблоге. Она разместила видео, снятое, по всей видимости, на улице возле отеля.

Певица рассказала о предстоящем концерте и сильном холоде. "До этого были сорокаградусные. Сейчас все здорово", – уточнила она.

Дальше Лолита сняла окрестности. Во время съемки камера "зацепила" несколько человек.

"Много китайцев вокруг. Все уж на китайском языке, все таблички. Думаю, на концерте-то у меня будут наши. Наши, отзовитесь! По-китайски я еще не говорю", – призналась артистка.

Это дополнение и вызвало бурю откликов. Подписчики с дотошностью отличников учебы принялись за обсуждение китайского вопроса.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 20, 2018 в 5:48 PST

"Вы еще до Байкала не добрались!!! Вот там действительно одни китайцы, а летом вообще ужас что творится", "Такое ощущение, что они останутся навсегда", "Захватывают по-тихому китайцы Иркутск", "Говорят, когда водят китайских туристов, их гид прямо и говорит, что это все наше", "Думаю что уже пора учить китайский", – комментарии в этом духе стали появляться один за другим.

Впрочем, нашлись и те, кто попытался переубедить певицу в обратном. "Лолита, в городе все-по русски, нигде нет китайских табличек, это, видимо, в гостиницах", – написали они, но их слова потерялись в общем хоре.