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Китайцы страшно напугали Лолиту

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица невольно спровоцировала обсуждение национального вопроса

Известная исполнительница находится с гастролями в Иркутске, о чем и сообщила в своем микроблоге. Она разместила видео, снятое, по всей видимости, на улице возле отеля.

Певица рассказала о предстоящем концерте и сильном холоде. "До этого были сорокаградусные. Сейчас все здорово", – уточнила она. 

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Дальше Лолита сняла окрестности. Во время съемки камера "зацепила" несколько человек.

"Много китайцев вокруг. Все уж на китайском языке, все таблички. Думаю, на концерте-то у меня будут наши. Наши, отзовитесь! По-китайски я еще не говорю", – призналась артистка. 

Это дополнение и вызвало бурю откликов. Подписчики с дотошностью отличников учебы принялись за обсуждение китайского вопроса. 

"Вы еще до Байкала не добрались!!! Вот там действительно одни китайцы, а летом вообще ужас что творится", "Такое ощущение, что они останутся навсегда", "Захватывают по-тихому китайцы Иркутск", "Говорят, когда водят китайских туристов, их гид прямо и говорит, что это все наше", "Думаю что уже пора учить китайский", – комментарии в этом духе стали появляться один за другим.

Впрочем, нашлись и те, кто попытался переубедить певицу в обратном. "Лолита, в городе все-по русски, нигде нет китайских табличек, это, видимо, в гостиницах", – написали они, но их слова потерялись в общем хоре.

Денис ЗВЯГИН
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