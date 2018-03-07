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Лолиту отдали в руки правосудия

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press
Милявская ответит за свои слова перед судьей

Продюсер Лолиты 1 марта подала на певицу иск о защите деловой репутации. Его рассмотрят 11 апреля в Арбитражном суде Москвы.

Ранее, 27 февраля, Милявская разместила в соцсетях видео, где сообщалось о претензиях, поступивших от продюсера и автора ряда ее песен Кипер. По словам артистки, от нее и сайта Life.ru требовали удалить высказывание "более наглого существа я в жизни не видела".

Кипер требует от суда признать сведения недействительными и порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, пишут РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ рассказывали про вражду между Милявской и Кипер. Певица обвиняла продюсера в "афере с авторскими отчислениями" за ряд произведений.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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