Лолита заговорила об уходе со сцены

Певица планирует перебраться в Болгарию и варить мужу борщи

Лолита давно из простой "комедиантки" превратилась в суперзвезду российской эстрады. Казалось, что она будет находиться на ней вечно, тем неожиданнее услышать от нее соображения по поводу выхода на пенсию.

"А дальше что? Конечно, никто не отменяет зарабатывание денег, но что будет, если я больше ничего не смогу сотворить нового?" – поделилась своими соображениями артистка.

По ее признанию, она прекрасно понимает, что однажды должна будет остановиться.

"По разным причинам, в том числе и физиологическим. Голос не может звучать вечно. То, что он у меня в 54 уже работает с определенными сбоями, закономерно", – пояснила она.

Лолита не стала скрывать, что эти перспективы ее пугают, ведь ей еще не хочется прощаться со сценой. К тому же, по ее словам, она не умеет сидеть дома, а привыкла работать.

При этом женщина без комплексов давно представляет свою жизнь на пенсии. В ее воображении рисуется ее "домик в Болгарии и пес Боцман". А еще она мечтает, как будет варить мужу борщи. Впрочем, именно мысли о муже не дают ей покоя.

Учитывая 11-летнюю разницу в возрасте, когда певица выйдет на пенсию, Дмитрий будет, что называется, в самом расцвете сил. К тому же, он тренер по сквошу и у него есть обязательства перед клиентами.

"То есть он должен пойти на жертву ради меня? Чистой воды эгоизм", – заявила Лолита.

"Я на перепутье", – добавила она.