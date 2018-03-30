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Лолита будет прощаться

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певица вот-вот уйдет на пенсию

Вернувшись в Москву с гастролей, артистка начнет оформлять документы для получения регулярных денежных выплат по старости. К таким переменам в жизни Лолита Милявская относится с юмором. 

"Вот стукнет мне 55, и буду последующие десять лет колесить по миру с прощальным туром", – пошутила она, выступая в Екатеринбурге. И даже концерт певица начала, как подобает женщине преклонных лет, отмечает "СтарХит".

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Ее шоу, названное самой артисткой "последним предпенсионным", открылось номером, который она исполнила, сидя на стуле с вязанием в руках. Зрители поддержали иронию Лолиты аплодисментами.

Но потом певица разошлась ни на шутку и показала, что может заткнуть за пояс многих молодых артистов. Она исполнила и новые песни, и старые, проверенные временем, хиты.

А еще в тот вечер она привычно покуролесила. И также коллег по цеху упомянула – "проехалась" по росту Александра Цекало, вспомнила Григория Лепса, Аллу Пугачеву и других. 

Кроме того, Лолита энергично отплясывала в такт музыке и постоянно общалась с залом. А публика с удовольствием подпевала ей.

Поклонники не остались равнодушными. "Какая же вы крутая! Супервечер в вашей компании", "Сколько у меня эмоций до сих пор!", "Получили колоссальное удовольствие! Плакали, смеялись, танцевали, прыгали, пели, кричали – было все", – написали они в соцсетях.

Фоторепортаж
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Полина ДОРОЖКИНА
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