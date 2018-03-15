Лолиту обвинили в торговле родиной

Из-за анонимных угроз в адрес в певицы сорвались концерты в США

В прошлом году Лолите закрыли въезд на Украину, где живет ее дочь. Теперь встречаться с ней она может либо в Москве, либо на нейтральной территории. Но этот запрет неожиданно отразился и на гастрольной деятельности певицы. Например, во время большого тура по США ей пришлось отменить выступления в Вашингтоне и Чикаго.

"Были угрозы от непонятных людей, которые сидят в интернете и накаляют обстановку. Одни говорят, что я продала Россию, другие – что Украину", – объяснила артистка. При этом она отметила, что с визой у нее все в порядке и с американской стороны к ней вообще нет претензий.

Впрочем, легче ей от этого не стало.

"Проблем у меня хватает: и с нервной системой, и с психикой, которая расшатана. Сплю на снотворных: редко засыпаю без них", – цитирует певицу газета "Зажигай".

Все эти переживания периодически вгоняют ее в хандру, с которой она справляется проверенными методами.

"Чтобы из нее выйти. Нужно себя насиловать. В какой-то момент говорю себе: "Не хочу никакой апатии. Хочу жить!" – и просто начинаю тянуть себя за волосы. Можно выйти и начать общаться с людьми, спрашивать советов. Нельзя замыкаться в себе", – сказала артистка.

Кстати, в отличие от многих коллег, Лолита не считает весну своим любимым временем года. Более того, она ее опасается, потому что у некоторых граждан начинаются сезонные обострения. По признанию певицы, она очень боится шизофреников, ведь от них можно ожидать чего угодно.