Лолита показала интимное видео

Певица без комплексов объяснила, когда нужно заниматься сексом

Лолита часто совершает неожиданные поступки. И вообще от нее можно ждать чего угодно.

На этот раз она опубликовала в Instagram интимное видео. Дело происходит поздно вечером. Лолита с мужем готовятся ко сну. Горит приглушенный свет. Дмитрий читает с телефона на ночь сказку. Хотя "сказкой" ее можно назвать лишь с очень большой натяжкой.

Начинается "колыбельная" с фразы: "Временной горизонт возврата инвестиций традиционных венчурных фондов 7-10 лет. Это IPO. У ICO этот интервал находится в пределах 1-5 лет".

Далее он объясняет удивленной певице, что первое – это кеш, а второе – из области криптовалют.



"Жаль, что у нас ее нет", – с сожалением высказался Дмитрий.

"И налика большого тоже нет. Поэтому нам нечего ни вкладывать, ни возвращать", – добавила Лолита.

Неудивительно, что видео это она сопроводила фразой: "Вот что перед сном мне читает Дима, лучше любого снотворного".

Душевности ролику добавило и то, как они обращаются друг к друг. Он зовет ее Лысиком, она его – Мусей.

Многие подписчики звезды отметили приятный тембр голоса ее мужа и посоветовали мужчине попробовать себя в озвучке. И, конечно, не могли не обсудить и саму "сказку".

"Главное, что она с любовью рассказывается", "Обожаю вас, у меня мужчина намного младше меня, вы для меня пример,счастья вам огромного", "Действительно лучше любого снотворного", – отметили они.

Кто-то обратился к Лолите, мол, а когда же секс? На что певица со свойственной ей смелостью ответила: "Сексом надо днем заниматься, а ночью спать".

Поклонники артистки решили, что это мудрый совет.