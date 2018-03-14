Лолита показала интимное видео

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Лолита часто совершает неожиданные поступки. И вообще от нее можно ждать чего угодно.
На этот раз она опубликовала в Instagram интимное видео. Дело происходит поздно вечером. Лолита с мужем готовятся ко сну. Горит приглушенный свет. Дмитрий читает с телефона на ночь сказку. Хотя "сказкой" ее можно назвать лишь с очень большой натяжкой.
Начинается "колыбельная" с фразы: "Временной горизонт возврата инвестиций традиционных венчурных фондов 7-10 лет. Это IPO. У ICO этот интервал находится в пределах 1-5 лет".
Далее он объясняет удивленной
певице, что первое – это кеш, а второе – из области криптовалют.
"Жаль, что у нас ее нет", – с сожалением высказался Дмитрий.
"И налика большого тоже нет. Поэтому нам нечего ни вкладывать, ни возвращать", – добавила Лолита.
Неудивительно, что видео это она сопроводила фразой: "Вот что перед сном мне читает Дима, лучше любого снотворного".
Душевности ролику добавило и то, как они обращаются друг к друг. Он зовет ее Лысиком, она его – Мусей.
Многие подписчики звезды отметили приятный тембр голоса ее мужа и посоветовали мужчине попробовать себя в озвучке. И, конечно, не могли не обсудить и саму "сказку".
"Главное, что она с любовью рассказывается", "Обожаю вас, у меня мужчина намного младше меня, вы для меня пример,счастья вам огромного", "Действительно лучше любого снотворного", – отметили они.
Кто-то обратился к Лолите, мол, а когда же секс? На что певица со свойственной ей смелостью ответила: "Сексом надо днем заниматься, а ночью спать".
Поклонники артистки решили, что это мудрый совет.
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