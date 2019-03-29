"Просто грабят": у Лолиты отнимают много денег

Известная певица сделала громкое заявление

Лолита Милявская – дама не робкого десятка, может за себя постоять. И не позволит, чтобы ее "грабили". Она доказала это в очередной раз, давая понять, что сама найдет применение той огромной сумме денег, которую у нее хотят забрать, – 760 тыс. рублей.

Артистка лично побывала в Басманном суде Москвы, где рассматривалось дело о неуплате ею долгов ЖКХ. Заседание перенесли на полтора месяца, так как певица потребовала, чтобы из ТСЖ предоставили много документов, на сбор которых потребуется время

"Я сегодня судье сказала: “Мне не падают деньги с неба”. И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее... Я что, должна кормить ТСЖ, которое ворует у меня деньги?"

– сообщила Лолита радиостанции "Говорит Москва". У судей, добавила певица, особое мнение об артистах:

"Многие относятся к нам так: это, те которые из шоу-бизнеса, и на них деньги падают с неба, они с жиру бесятся, ничего не делают и не хотят платить".

У нее же "вся коммуналка оплачена". А товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" Таганского района столицы пытается взыскать с нее 760 тысяч рублей, которые она якобы задолжала за предоставленные коммунальные услуги.

Милявская всегда платила за свет, воду по счетчикам и "за все, что положено", но в квитанциях была еще графа "за содержание общего имущества", в которой указанная сумма иногда доходила до 40 тыс. руб., а общий счет за квартиру – и вовсе до 80 тысяч. Документы о том, за что она должна платить такие деньги, в ТСЖ предоставлять отказывались, а позже еще и заявили, будто у артистки нет приборов учета, с которых сами же, по словам Лолиты, снимали показания.

"Это борьба страны! Если мы будем так разрешать с нами, то завтра у нас отберут квартиры. Они придумают все для того, чтобы долг рос, и впоследствии у тебя буду просто отбирать жилье. Уже к этому идет. Мы просто кормим воров. Настоящих",

– заявила артистка в интервью "Пятому каналу".

Поэтому она пойдет до конца. И будет судиться с управляющей компанией, которая выставила ей счет за капитальный ремонт дома.

В январе стало известно, что ТСЖ "Большие Каменщики" подало в суд иск на Милявскую. Тогда заявлению не дали хода, та как в нем были обнаружены процессуальные недостатки.

Ранее, в конце прошлого года, сама Лолита сообщила о полученном ею долговом письме. И с иронией добавила, что до начала капремента в 2041 г., за который якобы задолжала, с нее "снимут стоимость нового дома", если она доживет.

Это не единственное разбирательство по необоснованным претензиям коммунальщиков к известной артистке. Шесть лет назад в споре с ТСЖ, которое требовало оплатить долг за квартиру артистки в Москве, суд встал на ее сторону., напоминает URA.RU.