Большой удар: Лолита находится на грани из-за смерти возлюбленного

Певица переживает за эмоциональное состояние семьи скончавшегося

После развода с Арнольдом Спиваковским Лолита смогла сохранить дружеские отношения с ним. Экс-супруги хорошо общались, поэтому новость о его смерти стала для нее настоящим шоком.

По словам артистки, бизнесмен поднял ее самооценку, за что она до сих пор ему благодарна. Более того, Арнольд убедил Лолиту, что ее сольная карьера, с которой он ей помогал, зависит только от нее самой.

После расставания знаменитость считала себя младшим ребенком предпринимателя, который устроил свою личную жизнь, женившись на девушке Ксении, подарившей ему сына. В последнее время Спиваковский переживал трудные времена. Бизнесмен жил в Испании, где находился под подпиской о невыезде из-за обвинений, которые ему так и не озвучили.

"Арнольд очень болезненно это переживал, потому что за это время умер папа, заболела мама, и для него это был большой удар, в том числе по сердцу. Думаю, для него это была тяжелейшая депрессия, связанная с огромной тоской по близким, по родине",

– призналась Лолита в интервью изданию "Московский комсомолец".

Хотя сама артистка тяжело восприняла эту трагическую новость, она больше беспокоится за Ксению и ее маленького сына, для которых смерть главы семейства – страшная потеря.