Певица сообщила о тяжелой потере

Лолита Милявская на своей странице в Instagram рассказала о смерти возлюбленного бизнесмена Арнольда Спиваковского.

Она написала, что слова утешения для нее бесполезны.

"В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...",

– добавила Лолита.

Напомним, Лолита Милявская встречалась с Арнольдом Спиваковским в 90-х. Артистка рассказывала, что бизнесмен помог ей пережить разрыв с супругом Александром Цекало.