Лолита взбесилась из-за слухов о болезни

Певица готова подавать в суд на неугодных журналистов

В среду, 21 марта, в Сети появилась информация о том, что Лолите понадобилась помощь врачей на концерте в Ростове-на-Дону. Некоторые издания утверждали, что артистка потеряла сознание и ее пришлось приводить в чувства при помощи таблеток.

Такие сообщения вспыльчивая Лолита Милявская не смогла проигнорировать. Она выложила гневное видео в Instagram, в котором развеяла все домыслы.

"Вроде всё объяснила, но жареное важнее!!! Ну и кто вы после этого???? Мы с Сергеем Жориным вкатаем иск, если по вашей вине будет сдан хоть один билет аншлаговых концертов! Зрители уже оборвали площадки звонками о моем самочувствии!"

– возмущена Милявская.

Она пожаловалась, что терпеливо отвечала на звонки с расспросами от журналистов, поясняла, что чувствует себя отлично, но они все равно написали неправду.

Звезда рассказала "Пятому каналу", что бригада "скорой помощи" дежурит на каждом массовом мероприятии, а все члены коллектива должны измерять давление – таковы условия райдера.

"У меня музыканты есть по 60 лет, мне самой 55. Один раз, после гипертонического криза, который случился во дворце спорта Могилева, мы решили, что с нами всегда будет дежурить скорая на предмет повышения давления или измерения после концерта",

– пояснила Лолита.

Подписчики певицу поддержали и посоветовали ей послать всех "На... небо за звездочкой". Поклонники артистки могут быть спокойны: Лолита абсолютно здорова и готова радовать своими концертами.