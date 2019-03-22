Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лолита взбесилась из-за слухов о болезни

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Певица готова подавать в суд на неугодных журналистов

В среду, 21 марта, в Сети появилась информация о том, что Лолите понадобилась помощь врачей на концерте в Ростове-на-Дону. Некоторые издания утверждали, что артистка потеряла сознание и ее пришлось приводить в чувства при помощи таблеток.

Такие сообщения вспыльчивая Лолита Милявская не смогла проигнорировать. Она выложила гневное видео в Instagram, в котором развеяла все домыслы.

"Вроде всё объяснила, но жареное важнее!!! Ну и кто вы после этого???? Мы с Сергеем Жориным вкатаем иск, если по вашей вине будет сдан хоть один билет аншлаговых концертов! Зрители уже оборвали площадки звонками о моем самочувствии!"

– возмущена Милявская.

Она пожаловалась, что терпеливо отвечала на звонки с расспросами от журналистов, поясняла, что чувствует себя отлично, но они все равно написали неправду.

Звезда рассказала "Пятому каналу", что бригада "скорой помощи" дежурит на каждом массовом мероприятии, а все члены коллектива должны измерять давление – таковы условия райдера.

"У меня музыканты есть по 60 лет, мне самой 55. Один раз, после гипертонического криза, который случился во дворце спорта Могилева, мы решили, что с нами всегда будет дежурить скорая на предмет повышения давления или измерения после концерта",

– пояснила Лолита.

Подписчики певицу поддержали и посоветовали ей послать всех "На... небо за звездочкой". Поклонники артистки могут быть спокойны: Лолита абсолютно здорова и готова радовать своими концертами. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей