"Парят мозги": Лолита взбесилась из-за маленькой пенсии

Милявская пожаловалась, что ей "парят мозги"

Житейские проблемы, как выяснилось, не чужды и представителям отечественного шоу-бизнеса.

Кто бы мог подумать, но Лолита озаботилась размером пенсии. Певице недавно исполнилось 55, и она со спокойной совестью может получать деньги от государства. Однако здесь обнаружились подводные камни.

Лолита была шокирована, когда ей сказали, что платить ей будут всего 6 тыс. рублей.

"С ноября мне парят мозг и не могут подсчитать размер пенсии, – рассказала артистка о походе в собес. – Она не будет больше шести тысяч рублей",

– пожаловалась она.

Причиной послужило то, что звезда не может доказать все 35 лет своего трудового стажа. Ведь часть времени она работала на Украине. "Вам не хватает трех месяцев. Положите куда-то трудовую книжку на это время", – сказали ей в Пенсионном фонде.

При этом Милявская подчеркнула, что для нее размер пенсии не так важен, как для рядовых россиян, которые живут только на нее. Лолита поставила себя на место бабушек, которые покупают "хлебушек и валидольчик", пишут "Дни.ру".