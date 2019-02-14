Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Парят мозги": Лолита взбесилась из-за маленькой пенсии

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Милявская пожаловалась, что ей "парят мозги"

Житейские проблемы, как выяснилось, не чужды и представителям отечественного шоу-бизнеса.

Кто бы мог подумать, но Лолита озаботилась размером пенсии. Певице недавно исполнилось 55, и она со спокойной совестью может получать деньги от государства. Однако здесь обнаружились подводные камни.

Лолита была шокирована, когда ей сказали, что платить ей будут всего 6 тыс. рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На заслуженном отдыхе)😂

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"С ноября мне парят мозг и не могут подсчитать размер пенсии, – рассказала артистка о походе в собес. – Она не будет больше шести тысяч рублей",

– пожаловалась она.

Причиной послужило то, что звезда не может доказать все 35 лет своего трудового стажа. Ведь часть времени она работала на Украине. "Вам не хватает трех месяцев. Положите куда-то трудовую книжку на это время", – сказали ей в Пенсионном фонде.

При этом Милявская подчеркнула, что для нее размер пенсии не так важен, как для рядовых россиян, которые живут только на нее. Лолита поставила себя на место бабушек, которые покупают "хлебушек и валидольчик", пишут "Дни.ру".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Япония сдалась России в борьбе за Курилы

Токио придется выйти за рамки своей стратегии

Раскрыты секретные данные о третьем "отравителе" Скрипалей

Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей