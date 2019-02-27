Поющую Лолиту остановил президент

Концерт певицы в Ташкенте оказался на грани срыва

Лолита Милявская выступала в столице Узбекистана на подъеме - зрители принимали ее тепло. Однако артистка пережила несколько не очень приятных минут. Об этом она рассказала в Instagram под видео, снятым в тот момент.

"Без курьеза не обошлось! Я уже начала петь третью песню, как микрофон перестал работать!.."

– сообщила звезда. Однако сама тогда не растерялась, а продолжала работать без микрофона.

В зале был полный аншлаг, а Лолита нашла чем поделиться с публикой. Как только аппаратура включилась так же внезапно, как и выключилась, певица спокойно довела программу до конца, а произошедшее назвала "проверкой на творчество".

Объяснялось же случившееся просто. Как выяснилось позже, звукоподавляющей атаке исполнительница подверглась от главы государства, в котором находилась. Об этом Милявская тоже поведала в соцсети:

"Рядом дворец президента, и он выезжал после работы. Частота его службы охраны совпала с частотой передатчика нашего микрофона, и минут 10 приходилось развлекать зал разговорами".

Но, несмотря на то что "конечно, нервы были", дальше все прошло "в овациях". Звезда благодарна публике и поклонникам в Сети. В Ташкенте получила много подарков – головных уборов, брошей и украшений. А чтобы при прохождении осмотра у пограничников не было вопросов, к каждой вещи приложила чек.

Фанаты отозвались на пост Лолиты. Они хвалили певицу за терпение, находчивость и позитив. Их восторгам все еще нет конца.

"Благодарим Вас за этот вечер! Лолита, Вы ВОЛШЕБНАЯ, ШИКАРНАЯ, ОФИГЕННАЯ, ЖИВАЯ-НАСТОЯЩАЯ! Вы ввели весь зал в магический оргазм!", "Какая же вы замечательная!", "Невероятная!", "Очаровательная, позитивная и открытая женщина!", "Как всегда браво, аплодирую стоя, люблю, обожаю, восхищаюсь, просто молодец",

– выразили восхищение многие. Впрочем, к этому звезде не привыкать...