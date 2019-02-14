Лолиту спасли пиявки

Эпатажная певица в очередной раз поразила фанатов

Лолита Милявская опубликовала в соцсети новое видео, в котором рассказала, как несколько дней назад придумывала концертные костюмы с художником Игорем Гуляевым. Делали они это, попивая коньячок, что тут же отразилось на состоянии звезды – у нее "разгулялось" давление. Пришлось срочно принимать меры.

Артистка начала новую жизнь, в которой нет места разным злоупотреблениям. А сначала "очистилась" – ей, как это делали в стародавние времена, пустили кровь.

В норму Лолиту привел "проверенный способ с пиявками", и теперь она "снова рабочая лошадка". Певица уже не раз убеждалась, что с возрастом "больше не посидеть с друзьями даже немного нарушая режим", поэтому решила позаботиться о здоровье.

"Займусь нехитрым спортом, договорилась с мужем. Прощайте, нарушения. Курить бросила, даже редко выпивать бросила! Здравствуй, новая жизнь без вредных привычек!"

– заявила Милявская, но предупредила, что "остался мат, который она "пока не бросит".

Поклонники по-разному отнеслись к решению звезды. Одни поддержали ее.

"Умничка, Лолита! Курить – это бяка, можно не пить , а вот материться разрешаем в тему, конечно, при случае! Будьте здоровы и радуйте нас новыми клипами и песнями!", "Какая же вы молодец, занимаетесь здоровьем с умом!", "Так держать! Для женщины красота и здоровье – это все!", "Просто радуюсь за Вас, а самое главное – что Вам так комфортнее, и классный пример остальным, дай бог Вам сил и терпения во всем", "Да здравствует новая жизнь, обожаю Вас, гирудотерапия творит чудеса! Вы молодец! Успехов, удачи, творческого вдохновения!" – отметили они.

Другие беспокоились и просили: "Грустненько", "Как Вы это терпите?", "Многовато. на один сеанс Риск ишемии...", "Вам мало в жизни пиявок – гомосапиенс? Или это способ приобрести иммунитет от человековампиров?", "Ой, не переставайте ругаться матом... он у вас, словно песня, из уст льется", "Лолочка бросайте все! Это такая чушь: сигареты, алкоголь!"

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В последнее время самочувствие Лолиты и в самом деле оставляет желать лучшего – ее здоровье нарушено, и довольно серьезно, разными излишествами. Осенью прошлого года артистка узнала, что у нее в почках песок. А виною всему – любовь певицы к чересчур соленой пище.

Чуть позже у Милявской обнаружили еще одно довольно неприятное заболевание. Из-за диагноза "остеохондроз" ей даже пришлось в самолете носить "специальный шейный ошейник", поддерживающий голову в нужном положении и помогающий разгрузить шейный отдел и мускулы.

До этого стало известно, что у звезды возникли большие проблемы с сосудистой системой. По словам врачей, причина – в пагубной привычке: Милявская курит с юности.

Дает о себе знать и возраст. У певицы стал садиться голос, и она задумалась о завершении карьеры.