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"Апорт": Лолиту жестко потренировал "личный кинолог"

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость удивила трюками в купальнике

Лолита Милявская спасается от московской жары в бассейне. Артистка решила устроить заплыв в честь предстоящей премии "Муз-ТВ". Ограничиться обычным купанием певица не смогла – решила перевоплотиться в собаку: человек за кадром бросил ей очки для плавания, а она, демонстрируя вид сзади, нырнула за ними и принесла обратно в зубах.

"Завтра премия "Муз-ТВ", а сегодня я поплаваю. Это будет заплыв в честь величайшего продюсера. Арман, я тебя люблю",

– говорит на камеру Милявская, обращаясь к генеральному директору телеканала. После чего слушается личного "кинолога".

"Апорт! Ищи-ищи, давай-давай, молодец",

– "дрессирует" звезду тренер. 

Жизнерадостность и артистизм Лолиты вызвал бурные эмоции у подписчиков, они не перестают восхищаться 55-летней звездой. Не остался в стороне и Максим Галкин: "Лола, это прекрасно", – оценил юморист.

"Такая живая, позитивная и мудрая!", "Настоящая, непосредственная и просто шикарная женщина", "Слов нет, какая же вы классная", "Лолита, как всегда круче всех" Не перестаете удивлять", "Ваши формы великолепны!", "Обожаю Вас… самооценка на высоте",

– написали пользователи.

Церемоию вручения музыкальной премии в этому год будут вести пять звезд, среди которых Максим Галкин и Ксения Собчак, которые совсем недавно поспорили из-за лжи Андрея Малахова. Однако позже наладить отношения удалось не только им, но и давно конфликтующим Филиппу Киркорову и Иосифу Пригожину.

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Дарья ПЕТРОВА
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