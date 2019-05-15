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"Мама в шоке!": Лолита подняла юбку

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Эротичный танец артистки возбудил поклонников

Лолита Милявская буквально взорвала Сеть роликом, записанным на трек Анны Седоковой "Мама продолжает дэнсить". Как только она выложила его в Instagram, эмоции фанатов зашкалили.

На видео раскованная звезда лихо отплясывает под музыку и пение коллеги по сцене. Она двигает ягодицами, да так энергично, что пышная грудь едва не выпрыгивает из лифа платья. Мало того, в какой-то момент эпатажная исполнительница еще и задирает вверх юбку, оголяя ноги.

"Спасибо моему Любимому Фандому @lolitafandom! Мама в шоке! А Ане Седоковой поздравление с крутым треком!",

– подписала ролик Лолита.

Столь огненный и эротичный танец завоевал небывалую популярность в интернете. Равнодушных не было, как и злопыхателей. Всем понравилось, фанаты на комплименты не поскупились:

"Молодец, настоящая женщина без фальши", "Так "денсить" может только Лолита!", "Она есть и будет идеалом женщины, нашей русской женщины.. Но ты лучшая! Так держать, ЛО-ЛИ-ТОЧ-КА", "Сколько в Вас огня, Вы просто зажигалка!"❤️Я вас обожаю за это и за искренность тоже!", "Живые эмоции – это круто, это бесценно!", "Лола, Вы космос!", "Ааааааа!!!! До слез 😂😂😂😂😂 просто 🔥". "Любой позавидует Вашей энергетике! Утонченной харизме и открытости!", "Лолита, Вы просто бомбическая, такая зажигалка обалденная!", "Очень круто! Живая! Энергичная! Настоящая! 🔥🔥🔥".

Такой восторг Милявская вызывает у поклонников не впервые. А она остается верна себе – не стесняется своего пышного тела и не боится показаться смешной. То забавно растянется на полу, то проведет эксперимент со стилем.     

Бывает артистка и серьезной.  Может даже воевать, в горе - сопереживать другим,  вбеситьсяпризнаться в слабостях и пожаловаться.

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Полина ДОРОЖКИНА
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