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Лолита в купальнике назвала размер мужа

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Певица сильно удивила фанатов

Певица Лолита Милявская поддалась веянию моды, присущему некоторым звездам в последнее время. Она разделась и снялась на видео, которое опубликовала в Instagram. Поклонники оценили не только юмор артистки.

В ролике певица в купальнике открытом настолько, что пышная грудь, того и гляди, вывалится из лифа, рассуждает о размерах. И показывает, как выглядит сама, но не полностью, и ее муж.

"Я вот тут подумала: все в купальниках снимаются, я тоже хочу. "Сайз плюс пошел, плюс, плюс, плюс...",

– комментировала Лолита, пока камера скользила по ее телу. Но, как только объектив добрался до бедер, заявила: "Не, остальное не покажу".

И перевела стрелки. "Могу показать мужа. Это сайз минус", – сказала Милявская и предложила вернуться к созерцанию своего тела. При этом супруг звезды – фитнес-тренер Дмитрий Иванов – выглядел довольно неплохо, он строен и подтянут.

В соцсети откликнулись сразу. Многие хвалили артистку:

"Такие шикарные формы!", "Лолита я Ваша поклонница и не перестаю Вами восхищаться – Вы просто потрясающая женщина, прекрасная певица", Нереально крутая... я от Вас балдею!", "Вы такая без ретуши особенная, показываете, как Вы есть на самом деле!", "Вы великолепны!.. все свое!", "Лолиточка, любимая, смотрю на Вас – и восторг, гордость берет!", "Лола, Вы очаровательная, простая такая, поэтому мы Вас любим", "Чудо ты", "Самая-самая", "Ну красотка же", "Лолик, шик", "Вы прелесть".

Милявская давно известна не только как певица, но и как человек с особенным чувством юмора, лишенный каких-либо комплексов. Она может поразить воображение поклонников неожиданной выходкой даже теперь, когда стала бедной пенсионеркой. 

Не так давно артистка повеселила, показавшись в кустах с другом. Ранее возбудила, исполнив эротичный танец. Она не стесняется быть смешной, не смущается из-за пышной фигуры, ведет себя естественно, может и на пол рухнуть. За простоту и искренность ее обожают фанаты.

Сайз плюс – новое течение женской моды, отображаютщее естественную красоту тела 

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
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Полина ДОРОЖКИНА
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