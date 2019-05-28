Пенсионерку Лолиту нашли в кустах с другом

Звезда повеселила поклонников, не отходя от дома

Певица Лолита Милявская, которая любит удивлять публику не только творчеством, но и своим экстравагантным поведением, поделилась с поклонниками видеороликом, снятым в центре Москвы.

Вместе с актером Максимом Авериным Лола расположилась прямо на газоне возле дома.

"Лежать на траве у дома своего в компании близкого Друга Макса Аверина!! Что может быть Лучше!!! ", -

написала Милявская на своей страничке в Instagram. В ролике неувядающая певица поведала всем зрителям, что она настоящая пенсионерка, и у нее есть пенсионное удостоверение.

"Это программа "Пенсионеры Москвы", -

кокетливо добавила искрометная Лолита, а Аверин после этих слов залился смехом.

Не все подписчики одобрили шутку.

"А до парка отдыха дойти слабо? Ну что это? Взрослая женщина, пенсионерка, какой пример?! Фу фу. Лола думай, что останется после тебя!", -

написал один из подписчиков. На это Милявская посоветовала ему подумать лучше о себе.

Большая часть поклонников поддержала свою любимую звезду:

"Что за ,,Фу,, я тоже пенсионерка и что нам на травке не поваляться, что за бред вы пишите", "Лола, это очень смешно! Ржууу в голос!!! А вообще не плохо так поваляться на траве)))", "а я бы залег! Народ правда бы не понял совсем)) да, и зачем об этом думать", "всем не угодишь) и люди всегда будут на нас вешать шаблоны и ярлыки "так правильно".

А самый любопытный комментатор спросил: "Лол хорошо выглядишь. Что делала?"

"Накрасилась", -

лаконично ответила Лолита (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).



