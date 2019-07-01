"Четвертый": Барановская выпила больше Меркель

Телеведущая повеселилась на дне рождения подруги

Юлия Барановская побывала на шумной вечеринке. Там она активно комментировала происходящее, часто смеялась и выпила много десерта, который раньше пробовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Как показывает видео, размещенное в сторис, звезда экрана праздновала день рождения подруги в белом наряде на тонких бретелях с заколотыми волосами. Она, не стесняясь, позировала для селфи с мужчиной и на фоне живописного пейзажа, а также показывала необычные угощения.

"Говорят, Ангеле Меркель съела этот десерт и заказала второй. Но мы не сдеемся, он у нас четвертый",

– рассказала Юлия, держа в руках необычный сосуд. После этого она выпила содержимое и, рассмеявшись, добавила: "Очень вкусно". Веселье продолжалось.

Позже Барановская снялась с бокалом, в котором, по ее словам, был кофе. Как рассказала телеведущая, она находилась в столице этого напитка -Триесте.

В последнее время звезду не раз критиковали за внешний вид. Недавно ведущий "Дома-2" адресовал ей несколько резких слов. Ранее Юлию обвинили в увлечении пластикой, а как-то даже сравнили с животным.