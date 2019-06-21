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Барановской нашли подходящего мужа

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая неспроста так сияет рядом с коллегой, решили обыватели

Юлия Барановская по работе не раз пересекалась с шоуменом Дмитрием Борисовым. И двух звезд экрана часто выдели обнимающимися или тесно прижимающимися друг к другу, что дало повод для слухов об их романе. Многие также отметили, что именно этот мужчина очень подходит женщине.   

"Может, они тайком от всех давно встречаются? Уж не грядет ли свадьба?" – стали гадать любопытные. Такие предположения имеют под собой почву. Не секрет, что у знаменитостей при совместной работе часто завязываются близкие отношения. К тому же Юлия не замужем, Дмитрий не женат, почему бы им и не закрутить роман, судачат обыватели.

К тому же они друг другу подходят, написали в соцсети под новым совместным фото. В кадре показаны четверо, среди которых парочка заметно выделяется. Барановская, положив руку на плечо Егора Крида, доверчиво прислонилась спиной к Борисову, который склонил к ней голову, небрежно закинув руку за шею некой дамы. 

"Московский выпускной 2019❤️ Прекрасная компания, я считаю", – написала под снимком ведущей программы "Мужское/Женское".  

"А Вы с Борисовым отлично смотритесь", "Юля, как же Вы с Димой подходите друг другу! Глаз не оторвать", "Слушайте, а мне одной кажется, что между Юлей и Борисовым, что-то есть? Они так друг к другу прижимаются...", "А с Борисовым частенько вместе, может, романчик назревает", "Юлечка, если Вы еще не присмотрелись к Дмитрию Борисову, советую это сделать прямо сейчас", "Юлечка... Вы достойны самого лучшего мужчины, например, такого, как Дмитрий!!!!!", 

– отметили подписчики ее страницы.

Журналисты пошли дальше и заявили, что эти двое испытывают удовольствие от прикосновений друг к другу, и их объятия наполнены нежностью. И нашли в соцсетях фото, на которых они выглядят, как одно целое. Особенное внимание ушлые папарацци обратили на один кадр, где рядом с парой изображен коллега – Александр Гордон. В нем Юля по-хозяйски сложила на колени не партнеру по передаче, а Дмитрию, отмечает VistaNews.

Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет, родила ему троих детей. После этого ее часто видели на светских мероприятиях и кинопремьерах с актером Андреем Чадовым. Сама молодая женщина нередко выкладывала в соцсетях их совместные фото. Однако оба отрицали приписываемый им роман. 

Пзже Юлия не раз появлялась с разными кавалерами. Четыре года назад ее заметили на показе модного дизайнера в компании известного стилиста. На днях  телеведущую завалили вопросами о возможном избраннике из-за ее слов о некоем Леше, который очень "помогал".

Полина ДОРОЖКИНА
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