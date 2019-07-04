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Лолита ушла от молодого мужа

Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Для расставания с супругом у артистки есть причины

Лолита Милявская – женщина решительная и может резко изменить личную жизнь. Поразмыслив, она пришла к выводу, что "наступила пора расстаться" с мужем, о чем и рассказала поклонникам в соцсети.

"Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!",

– сообщила она под совместным фото.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)


Затем, добавив, что "замечательный молодой муж был у нее целых 9 лет", "совершенно искренне" пожелала ему "всего самого лучшего".

В заключение певица призналась:

"Честно, переживала неделю), а потом плюнула)))".

При этом звезда гордится смелостью супруга. А "тем, кто будет пытаться писать гадости", в обиду его не даст.

Искать себе новое приключение сейчас Лолита пока не собирается. Она поживет одна  и будет "наслаждаться семьей и работой".

Известие привело фанатов артистки в замешательство. Они не могли поверить, что это правда, ведь подобного не ожидали. Одни переживали, другие поддержали и похвалили любимицу – равнодушных не было (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Вот так новости... удивили так удивили...", "Надеюсь это шутка", "Очень очень жаль... Хотелось верить что Ваш союз навсегда! ", "Вот это поворот", "Грустно", "Жаль , красивая пара 🌹". "Правильно сделали!) Дружеский расход это самый лучший вариант разрыва отношений", "Нормально!!! Все будет. Жизнь продолжается!", "Лолита вы молодец!!!Всегда вами восхищаюсь!", Как достойно вы написали и как круто, что сказали публике сами, это в Вашем искреннем и сильном стиле!"

Милявская была замужем пять раз. Ее последний муж Дмитрий Иванов – теннисист, седьмая ракетка России по игре в сквош, тренер по игре в сквош и фитнесу. Он моложе певицы на 12 лет. От третьего брака у Лолиты есть дочь – Ева Александровна Цекало, которая живёт с бабушкой в Киеве.


Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
+
Полина ДОРОЖКИНА
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